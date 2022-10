Guadalajara, 17. oktobra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju WTA v Guadalajari z nagradnim skladom 2,527 milijona dolarjev. Od 36-letne Primorke in njene čilske partnerice Alexe Guarachi je bila boljša kazahstansko-brazilska naveza Ana Danilina-Beatriz Haddad Maia, ki je po uri in 13 minutah zmagala s 6:1, 3:6 in 10:5.