Ljubljanski svetniki podražili globo za neplačilo parkirnine in vožnjo z vzpenjačo

Ljubljana, 17. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki so danes podprli sklepa, s katerima so dvignili znesek v primeru neplačila parkirnine in podražili vožnjo s tirno vzpenjačo na grad. Nadomestilo za neplačano parkirnino bo po novem znašalo 20 evrov, enosmerna vozovnica z vzpenjačo bo stala 3,30 evra, za povratno pa bo treba odšteti šest evrov.