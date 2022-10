Po navedbah Kijeva v izmenjavi z Rusijo osvobodili več kot sto ujetnic

Kijev, 17. oktobra - Ukrajina je danes sporočila, da je z Rusijo izmenjala več kot sto ujetnic. To je bila prva izmenjava zgolj ženskih ujetnic z Moskvo po skoraj osmih mesecih vojne. Med izpuščenimi naj bi bile večinoma vojakinje, so sporočili v Kijevu. Izmenjavo ujetnic so potrdili tudi na ruski strani.