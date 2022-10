V župansko tekmo v Mestni občini Novo mesto še Srečko Vovko

Novo mesto, 17. oktobra - Svojo kandidaturo za župana Mestne občine Novo mesto je danes predstavil novomeški občinski svetnik in kandidat SD Srečko Vovko. Za kandidaturo se je odločil, predvsem ker želi, da bi Novo mesto postalo bolj prijazno do svojih občanov. Želi vrniti spoštovanje do ljudi ter biti odprt in pripravljen sprejeti vsakogar od občanov, je poudaril.