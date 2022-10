Brežan poudarja pomen evropskih sredstev za obalo med Koprom in Izolo

Koper, 17. oktobra - Obalo med Koprom in Izolo, ki po umiku cestnega prometa dobiva novo podobo, si je danes ogledal minister za okolje in prostor Uroš Brežan v spremstvu koprskega in izolskega župana. Po ministrovih besedah je treba izkoristiti izjemno priložnost in za ureditev tega prostora izkoristiti evropska kohezijska sredstva za obdobje 2021-2027.