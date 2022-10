V ruskih napadih na Kijev in Sumi osem mrtvih

Kijev, 17. oktobra - V današnjih napadih Rusije na Kijev in mesto Sumi na vzhodu Ukrajine je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj osem ljudi. V Kijevu so tri osebe umrle v napadu na stanovanjsko zgradbo z dronom. Več sto krajev je ostalo brez elektrike. Rusija je medtem sporočila, da so njeni droni in rakete danes zadeli vse predvidene tarče.