Sindikat zdravstva Slovenije poziva k odprtju sej sveta UKC Ljubljana za javnost

Ljubljana, 17. oktobra - Sindikat zdravstva Slovenije SPUKC poziva ministrstvo za zdravje, člane sveta in vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, naj seje sveta zavoda odprejo za javnost in zagotovijo transparentnost delovanja. To so sporočili s sindikata na dan, ko so se pred svetom UKC sicer predstavili kandidati za generalnega direktorja bolnišnice.