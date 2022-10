Newyorške borze uvodoma navzgor

New York, 17. oktobra - Indeksi na newyorških borzah se uvodoma gibljejo v zelenem. Na dobro razpoloženje vlagateljev je vplivala napoved britanske vlade o opustitvi kontroverznih ukrepov za znižanje davkov. Napovedane poteze so tudi okrepile britanski funt in znižale donose britanskih obveznic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.