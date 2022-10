Minsk potrdil namestitev ruskih vojakov in opreme na beloruskih tleh

Minsk/Moskva, 17. oktobra - V Minsku so danes potrdili, da je Rusija začela nameščati svoje vojake in opremo na beloruskih tleh. V Belorusiji pričakujejo do 9000 ruskih vojakov, 170 tankov, 200 bojnih oklepnih vozil in topništvo, je povedal vodja oddelka za mednarodno vojaško sodelovanje beloruskega obrambnega ministrstva Valerij Revenko.