Slovenija pri energetski oskrbi po zagotovilih pristojnih v dobri kondiciji

Ljubljana, 17. oktobra - Slovenija je glede oskrbe z elektriko in plinom v jesensko-zimskem obdobju zelo dobro pripravljena, razmere pa so pod nadzorom, je medijem danes zagotovil infrastrukturni minister Bojan Kumer. Podobno pravijo v družbah Eles in Plinovodi, kjer pa obenem izpostavljajo tudi potrebo po uresničitvi na ravni EU dogovorjenega zmanjšanja porabe.