Greenwood ostaja v priporu, na sodišče znova 21. novembra

London, 17. oktobra - Nogometašu Manchester Uniteda Masonu Greenwoodu je sodišče v Manchestru danes odredilo pripor, potem ko so ga policisti pred dnevi aretirali zaradi kršitve pogojev varščine. Nogometaš je obtožen posilstva in telesnega napada, v priporu pa bo ostal do naslednje obravnave, ki bo 21. novembra, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.