Nekdanja predsednica črnogorskega vrhovnega sodišča obtožena zlorabe položaja

Podgorica, 17. oktobra - Posebno tožilstvo Črne gore je danes vložilo obtožnico proti nekdanji predsednici črnogorskega vrhovnega sodišča Vesni Medenica, med drugim zaradi suma sodelovanja v kriminalni organizaciji, tihotapljenja, korupcije, protizakonitega vpliva in zlorabe položaja. Če bo spoznana za krivo, ji grozi do pet let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije.