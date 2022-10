Vreme: Pretežno jasno

V torek bo pretežno jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sprva še pretežno jasno z meglo po nižinah. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, na severu in severovzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. V noči na četrtek se bo od vzhoda pooblačilo, ponekod bo prehodno rahlo deževalo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in hladneje.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje precej topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v torek bo precej jasno in po nižinah megleno.