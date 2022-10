V poostrenem nadzoru večina tovornjakov preobremenjenih, rekorder presegel dovoljeno maso za več kot tono in pol

Maribor, 17. oktobra - Mariborski policisti so v sklopu evropsko usklajenega nadzora tovornih vozil in avtobusov na štajerski avtocesti v nedeljo izvedli poostren nadzor, v katerem so posebej preverjali preobremenjenosti tovornih vozil. Pri 11 od 16 tovornih vozil so ugotovili preobremenjenost. Rekorder je največjo dovoljeno maso prekoračil za kar 1700 kilogramov.