Lista neodvisnih želi Ljubljano, ki bo služila potrebam prebivalcev

Ljubljana, 17. oktobra - Lista Neodvisnih želi Ljubljano, ki bo služila potrebam svojih prebivalcev, zato se mora ljubljanska oblast zamenjati, so dejali na današnji predstavitvi liste za mestni svet. Za vložitev svetniške liste morajo do četrtka zbrati 1000 podpisov, zato meščanke in meščane Ljubljane pozivajo, naj jim namenijo svoj podpis.