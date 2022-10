V Moskvi dosegli kvoto in predčasno zaključili mobilizacijo

Moskva, 17. oktobra - Cilji delne mobilizacije v Moskvi so bili v celoti izpolnjeni, zato se rezervistom, ki so prejeli obvestilo o vpoklicu v vojsko, ni treba več zglasiti v posebnih naborniških uradih, je danes sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Ti uradi so se tako danes ob 14. uri po lokalnem času zaprli.