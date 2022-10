Premogovnik Velenje ob tehničnih težavah pričakuje zahteven zaključek leta

Velenje, 17. oktobra - Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje trenutno poteka na eni odkopni plošči. Za oktobrskim planom zaostajajo, so pa nad letnim planom. Kljub temu jih zaradi zamude pri pripravah na proizvodnjo na novi plošči, do katere prihaja zaradi julijskega stebrnega udara, čaka "izredno zahteven zaključek leta", so za STA povedali v družbi.