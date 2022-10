Ob svetovnem dnevu travme gasilci in reševalci sodelovali na izobraževanju oskrbe poškodovanca

Ljubljana, 17. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu travme so v Zdravstvenem domu Ljubljana pripravili izobraževanje pravilne oskrbe poškodovanca, ki so se ga udeležili gasilci in člani ekipe reševalne postaje. S pomočjo simulacij so se gasilci in reševalci učili prepoznati in rešiti težave, s katerimi se srečajo, ko pomagajo poškodovancem.