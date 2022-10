V Kranju se začenjajo tradicionalni Jenkovi dnevi

Kranj, 18. oktobra - Zavod za turizem in kulturo Kranj v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Kranj in KD Simona Jenka - Šmonca Mavčiče tudi letos organizira tradicionalne Jenkove dneve. Dogodki se bodo vrstili od današnje 153. obletnice smrti pesnika Simona Jenka do obletnice njegovega rojstva, 27. oktobra.