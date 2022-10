Po pojasnilih ministrstva imajo pridržani v Centru za tujce zagotovljeno pravno varstvo

Postojna, 17. oktobra - Po nedavni javni tribuni, na kateri so govorili o domnevnih hudih kršitvah človekovih pravic v Centru za tujce, ministrstvo za notranje zadeve v odzivu navaja, da so osebe v centru pridržane v skladu z zakonodajo in da ne drži, da so brez pravnega varstva. Center, kjer gladovno stavka deset oseb, je danes obiskal državni sekretar Branko Lobnikar.