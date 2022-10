Državljani bodo te dni prejeli začetna gesla za uporabo elektronske osebne izkaznice

Ljubljana, 17. oktobra - Slovenski državljani, ki so po 28. marcu pridobili novo osebno izkaznico, bodo te dni v poštne nabiralnike prejeli začetna gesla za aktivacijo elektronske osebne izkaznice in nastavitev kode PIN. S tem bodo izkaznico lahko uporabljali tudi za prijavo v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje, so sporočili z ministrstva za javno upravo.