Odbor DZ po vetu DS potrdil spremembe družinskega zakonika

Ljubljana, 17. oktobra - Odbor DZ za delo, ki je danes zaradi odložilnega veta DS vnovič razpravljal o spremembah družinskega zakonika, ki istospolnima partnerjema v partnerski zvezi omogočajo skupno posvojitev otroka, je spremembe potrdil z 10 glasovi za in petimi proti. Pričakovano so za spremembe glasovali člani odbora iz koalicije, proti pa člani iz SDS in NSi.