Na konferenci o industriji prihodnosti o sodelovanju in povezovanju

Ljubljana, 17. oktobra - Na 4. konferenci o industriji prihodnosti so se posvetili vprašanju, zakaj so ženske na vodstvenih položajih še vedno v manjšini. Udeleženci današnjega posveta z naslovom Industrija je ženskega spola so se strinjali, da je čas, da se preseže razkorak med spoloma ter okrepi sodelovanje in povezovanje med strokovnjaki.