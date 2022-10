Ljubljana, 17. oktobra - Minister za okolje in prostor Uroš Brežan bo danes ob 13. uri na makadamskem parkirišču Žusterna v Kopru dal izjavo za medije na temo ogleda revitalizacije obale med izlivom Badaševice in Žusterno ter obalno cesto med Izolo in Koprom, kjer je predvidena prihodnja ureditev obale, so sporočili iz ministrstva. (STA)