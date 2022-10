Telekom Slovenije in Metronik s platformo industrijskega interneta stvari

Ljubljana, 17. oktobra - Družbi Telekom Slovenije in Metronik sta razvili inovativno platformo industrijskega interneta stvari v oblaku, ki je namenjena spremljanju in optimizaciji delovanja proizvodnih strojev. Platforma omogoča spremljanje delovanja strojev v realnem času ter njihovo boljšo izkoriščenost in razpoložljivost, pa tudi prediktivno vzdrževanje.