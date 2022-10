Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v minusu

Ljubljana, 17. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi zdrsnil 0,10 odstotka pod gladino. Najgloblje so doslej padle delnice Luke Koper, cenijo se še delnice NLB, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Na drugi strani pridobivajo Petrolove in Krkine delnice, slednje so tudi najprometnejše.