Motorist v okolici Ptuja hitrost prekoračil za skoraj 80 kilometrov na uro

Maribor, 17. oktobra - Ptujski policisti so v nedeljo na regionalni cesti v okolici Ptuja ustavili voznika motornega kolesa, ki je pri omejitvi hitrosti na 70 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 149 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Obeta se mu začasni odvzem vozniškega dovoljenja, 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk.