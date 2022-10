Zelenski po napadih z droni: Rusija ne more zlomiti Ukrajincev

Kijev, 17. oktobra - Ruski napadi ne bodo "zlomili" Ukrajincev, je Moskvi sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko so ruski droni in rakete danes zadeli številne cilje v Kijevu in drugod po državi. V Kijevu je dron med drugim zadel stanovanjski blok, pod ruševinami naj bi bili ujeti ljudje, a podatkov o morebitnih žrtvah zaenkrat ni.