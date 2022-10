Novo reševalno vozilo za slovensko Istro, do konca leta nameravajo kupiti še eno

Izola, 17. oktobra - Reševalna služba slovenske Istre, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Izola, je danes prevzela novo reševalno vozilo za nujna posredovanja. Naložba je vredna 150.000 evrov. Stroške so si glede na število prebivalstva razdelile občine Ankaran, Izola, Koper in Piran. Do konca leta nameravajo nabaviti še eno vozilo, so sporočili z občine Izola.