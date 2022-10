Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin na Maldivih do 17. mesta

Male, 17. oktobra - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovnega izziva na Maldivih zasedli 17. mesto, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Zmagali sta Finki Taru Lahti in Niina Ahtiainen, pri moških sta bila najboljša bronasta z olimpijskih iger v Tokiu 2020, Katarca Ahmed Tijan in Šerif Junus.