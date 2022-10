Cene nafte malenkost navzgor

Singapur, 17. oktobra - Cene nafte so v nov trgovalni teden vstopile z rahlo rastjo, potem ko so prejšnjega zaključile z občutnimi padci. Na trgih sicer še naprej prevladuje skepticizem zaradi upočasnitve svetovnega gospodarstva in posledičnega znižanja porabe nafte ter njenih derivatov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.