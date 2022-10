Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 17. oktobra - Azijske borze so v nov trgovalni teden večinoma vstopile v negativnem vzdušju in tako sledile padcem na newyorškem Wall Streetu s konca minulega tedna. Vlagatelje skrbijo donosi državnih obveznic in naraščajoča tveganja recesije. Dodatne skrbi jim povzroča zgodovinski padec jena v primerjavi z dolarjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.