Nato začenja letošnje vojaške vaje jedrskega odvračanja

Bruselj, 17. oktobra - Letalske sile zveze Nato danes začenjajo vaje jedrskega odvračanja, ki bodo potekale nad severozahodno Evropo. Vaje bodo trajale do 30. oktobra, v njih pa bo sodelovalo več deset letal. Pri Natu poudarjajo, da so rutinske in niso povezane z nobenim trenutnim svetovnim dogajanjem.