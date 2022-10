Clasico na vrh španske lige potisnil Real, Betis ujel Atletico

Madrid, 16. oktobra - Potem ko so nogometaši Reala v osrednji tekmi 9. kroga španskega nogometnega prvenstva v clasicu premagali Barcelono s 3:1 in so zdaj sami na vrhu lestvice, je v večerni tekmi Betis premagal Almerio s 3:1 in je po točkah ujel Atletico in Real Sociedad.