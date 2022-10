Pia Babnik 11. v New Yorku

New York, 16. oktobra - Pia Babnik, slovenska igralka golfa, je v New Yorku na novem kombiniranem turnirju evropske serije LET z enim udarcem pod parom razdelila enajsto mesto med posameznicami. Zmagala je Američanka Lexi Thompson, nekdanja zmagovalka major turnirjev, ki je dobila ček za 72.987,00 ameriških dolarjev.