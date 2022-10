Nemški Zeleni na kongresu pritrdili vladnim načrtom

Bonn, 16. oktobra - Nemški Zeleni se se ta konec tedna zbrali na kongresu stranke v Bonnu. Na dnevnem redu so imeli za stranko pereča vprašanja, povezana z energetsko krizo in vojno v Ukrajini, kot sta podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn in ponovna priključitev termoelektrarn v omrežje. Kljub nasprotovanju so delegati potrdili vladne načrte.