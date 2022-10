Mervar z izračuni predstavil razloge za izklop Teša iz omrežja

Ljubljana/Šoštanj, 16. oktobra - Direktor Elesa Aleksander Mervar je v današnjem daljšem zapisu z izračuni podrobneje pojasnil razloge, zakaj je predlagal, da gresta peti in šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) v mirovanje v času od 15. oktobra do 2. novembra, z možnostjo podaljšanja do 30. novembra letos. Mervar je poudaril dinamičnost sistema. Meni, da ni razloga za paniko.