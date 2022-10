Ukrajinska vojska napada na jugu, najtežje na vzhodu pri Bahmutu

Kijev/Moskva, 16. oktobra - Ukrajinske sile so v soboto sprožile novo ofenzivo za osvoboditev južne regije Herson, medtem ko se na vzhodu države, zlasti v bližini mesta Bahmut, soočajo z zelo težkimi razmerami. Tako ukrajinske kot proruske oblasti sicer poročajo, da so bile tarča raketnih in letalskih napadov, ki so terjali številne žrtve.