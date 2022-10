V zloglasnem iranskem zaporu velik požar in spopadi

Teheran, 16. oktobra - V zloglasnem zaporu Evin v Teheranu, ki je namenjen predvsem političnim zapornikom in protivladnim aktivistom, je v soboto izbruhnil obsežen požar. Po navedbah lokalnih medijev in sodeč po posnetkih, objavljenih na spletu, je prišlo tudi do streljanja. Oblasti so danes sporočile, da so štirje zaporniki umrli, še 61 pa je bilo ranjenih.