Strelski napad na bar v Mehiki terjal 12 življenj

Ciudad de Mexico, 16. oktobra - V streljanju v baru v osrednji Mehiki je bilo v soboto ubitih dvanajst ljudi, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. Do napada je prišlo v zvezni državi Guanajuato, ki je postala prizorišče vse bolj krvavega spora med rivalskima karteloma, ki se ukvarjata predvsem s preprodajo mamil in krajo goriva.