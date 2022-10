Kdo lahko ogrozi primat Mikaele Shiffrin in Marca Odermatta?

pripravil Aleksander Mladenović

Ljubljana, 19. oktobra - V Söldnu je vse pripravljeno na začetek 57. sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za prve točke v sezoni se bodo konec tedna na ledeniku Rettenbach merile in merili veleslalomistke in veleslalomisti. Največ točk sta v minuli sezoni zbrala Mikaela Shiffrin in Marco Odermatt, ki bosta v vlogi branilcev skupne zmage.