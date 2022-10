V Ugandi zaradi ebole zaprtje dveh okrožij

Kampala, 16. oktobra - Zaradi širjenja ebole so v dveh najbolj prizadetih okrožjih v Ugandi razglasili tritedensko ustavitev javnega življenja. To za sosednji okrožji Mubende in Kassanda v osrednjem delu države med drugim pomeni zaprtje barov, nočnih klubov in cerkva, odpoved razvedrilnih dogodkov, uvedbo policijske ure in prepoved potovanj.