Reševalci v soboto pomagali več izgubljenim pohodnikom in lovcema

Bovec/Kamnik/Kranjska Gora, 16. oktobra - Gorski reševalci so v soboto imeli precej dela z iskanjem izgubljenih pohodnikov. Med drugim sta pri sestopu s Prisojnika s poti zašla dva planinca, ki so ju gorski reševalci GRS Kranjska Gora našli nepoškodovana in ju pospremili v dolino. S helikopterjem pa so v dolino prepelji dva lovca, ki sta se zaplezala pod Črnelsko špico.