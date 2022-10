Vreme: sončno

Ljubljana, 16. oktobra - Danes bo sončno, več oblačnosti bo ponekod na Primorskem in Notranjskem, popoldne se bo jasnilo. Megla se bo dopoldne razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V sredo bo sprva še pretežno jasno z meglo po nižinah. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, na vzhodu bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo, Alpami in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s šibkim zahodnim vetrom topel in v spodnjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno z nekaj jutranje megle, le v hribovitem svetu Furlanije Julijske krajine bo zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno. V ponedeljek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.