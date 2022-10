Krim Mercator danes proti kakovostnemu Bietigheimu

Stuttgart, 16. oktobra - Rokometašice Krima Mercatorja so na dosedanjih štirih tekmah v skupinskem delu evropske lige prvakinj premagale le tekmice iz češkega Mosta. Na obračunih proti romunski Bukarešti, norveškemu Kristiansandu in madžarskemu Ferencvarosu so ostale praznih rok, danes pa jih ob 14. uri čaka vroče gostovanje v nemškem Bietigheimu.