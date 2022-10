V Kinodvoru premieri filmov Zorn III in Močno me objemi Mathieuja Amalrica

Ljubljana, 17. oktobra - V ljubljanskem Kinodvoru bosta danes in v torek premieri filmov Zorn III (2018-2022) in Močno me objemi francoskega režiserja in igralca Mathieuja Amalrica. Po obeh projekcijah bo s filmskim ustvarjalcem potekal pogovor, ki bo v angleščini. Film Močno me objemi bo od srede na Kinodvorovem rednem sporedu.