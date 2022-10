Newyorški borzni indeksi z neenotnim tedenskim izkupičkom

New York, 15. oktobra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli trgovalni teden sklenili neenotno. Dow Jones je uspel napredovati, S&P 500 in Nasdaq pa sta nazadovala. Razlogi za klavrno trgovanje so enaki kot že pol leta, to je visoka inflacija in ukrepi centralne banke Federal Reserve proti njej.