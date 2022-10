Šinkova s primorskimi kmeti tudi o težavah zaradi divjadi in zveri

Ljubljana, 14. oktobra - Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko in predstavniki Civilne iniciative kmetov občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica so danes med drugim razpravljali o težavah kmetov zaradi povečanega števila divjadi in zveri, ki povzročajo škodo na kmetijskih površinah. Šinko se je strinjala, da bodo potrebni koraki v smeri pomoči kmetijam.