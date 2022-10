Pogrešanega 86-letnika našli mrtvega

Ljubljana, 14. oktobra - V iskalni akciji so v četrtek na območju Šentvida našli mrtvega 86-letnika, ki so ga pogrešali od nedelje. Glede na prve podatke smrt ni bila posledica kaznivega dejanja ali nesreča, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Pokojnega so sicer iskali v povezavi s sumljivo smrtjo 86-letnice, ki so jo v soboto mrtvo našli v stanovanju v Šentvidu.