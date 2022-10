Kozolci na Gorenjskem znova pridobivajo veljavo

Kranjska Gora/Bohinj, 16. oktobra - V okviru projekta Arhitektura gorenjskih vasi so bili v minulih letih podrobneje raziskani tudi gorenjski kozolci. Nekatere občine so prepoznale pomen te kulturne dediščine in prispevajo sredstva za njeno ohranjanje. Kranjska Gora, ki že vrsto let podpira obnovo kozolcev, je letos po vzoru Bohinja pristopila tudi k subvencioniranju njihove rabe.